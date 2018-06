Berlin (dpa) - Die EHEC-Epidemie in Deutschland schwächt sich ab. Auch wenn Mediziner noch keine Entwarnung geben - die Zahl der Neuerkrankungen in den besonders betroffenen Bundesländern wie Niedersachsen und Hamburg geht zurück. Inzwischen sind nach offiziellen Angaben 29 Menschen nach einer EHEC-Infektion gestorben. Eine der wenigen Spuren zur Quelle, die Wissenschaftler nach wie vor für erfolgsversprechend halten, sind Proben von Sprossengemüse von einem Betrieb im Kreis Uelzen in Niedersachsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.