Boston (dpa) - Der Titelkampf in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ist wieder völlig offen. Dennis Seidenberg kam mit seinen Boston Bruins im vierten Finalspiel um den Stanley Cup zu einem klaren 4:0-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks um Christian Ehrhoff. Damit steht es in der «Best of Seven»-Serie nun 2:2. Rich Peverly brachte die Gastgeber vor 17 565 Fans in der zwölften Minute in Führung. Michael Ryder und Brad Marchand erhöhten im Mittelabschnitt auf 3:0. Peverly erzielte in der 44. Minute das 4:0.

