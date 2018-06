Luxemburg (dpa) - Der Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen steht im Mittelpunkt eines Treffens der EU-Innenminister heute in Luxemburg. Für Streit sorgt der geplante Beitritt Rumäniens und Bulgariens zur Schengen-Zone. Ein Bericht hatte den Ländern bescheinigt, formal alle Kriterien für den Beitritt zu erfüllen. Trotzdem blockieren Deutschland und Frankreich die Aufnahme. Ein Beschluss dazu werden die Minister wohl auf September verschieben. Auch die mögliche Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Europa ist ein Thema des Treffens. Dänemark will seine Grenzen wieder ständig kontrollieren.

