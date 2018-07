Magdeburg (dpa) - Nach dem Fund des aggressiven EHEC-Erregers an einem Gurkenrest in Magdeburg soll die an dem Keim erkrankte Familie erneut befragt werden. Dabei wird nochmals geprüft, ob die Familie Kontakte zu Norddeutschland hatte. Dies sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Magdeburg, Holger Paech. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Verbindung zu dem besonders stark von EHEC betroffenem Gebiet. Die beiden Erwachsenen der Familie sind wieder gesund, die Tochter liegt noch im Krankenhaus. In der Mülltonne der Familie war an einem Gurkenrest der Erreger gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.