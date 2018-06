Tripolis (dpa) - Die Nato hat ihre Luftangriffe auf die libysche Hauptstadt Tripolis Medienberichten zufolge fortgesetzt. Wie der arabische Sender Al-Dschasira online berichtete, wurde die Stadt am späten Abend von einer schweren Explosion erschüttert. Einzelheiten über das Angriffsziel wurden nicht genannt. Kampfflugzeuge der Nato hatten am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch massive Luftangriffe auf Tripolis geflogen; darunter mehrere Attacken auf den Stützpunkt, auf dem das Anwesen von Machthaber Gaddafi liegt.

