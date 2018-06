Leipzig (dpa) - Opossum Heidi, der schielende Star des Leipziger Zoos, hat ein neues Zuhause. Die Beutelratte hat ihr Gehege in der neuen Tropenhalle Gondwanaland bezogen. Bislang hatte das Tier im nichtöffentlichen Teil des Zoos gelebt. Heidi gab sich beim Umzug sehr keck und ließ sich von den Kameras der zahlreichen Fotografen und Fernsehteams nicht einschüchtern. Die Zoo-Besucher müssen sich noch gut drei Wochen gedulden, bis sie Heidi & Co sehen können. Die Tropenhalle öffnet ihre Pforten am 1. Juli.

