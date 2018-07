New York (dpa) - Teenie-Star Nick Jonas (18) ist zwar der Jüngste im erfolgreichen Rock-Trio Jonas Brothers, aber auch der Kreativste: Nach einen Solo-Album im vergangenen Jahr, geht er jetzt unter die Produzenten.

«Seit Dezember habe ich angefangen, für andere Leute zu schreiben und auch für sie zu produzieren. Darauf konzentriere ich mich in diesem Jahr», sagte er der Tageszeitung «USA Today». Bisher schreibt er für aufstrebende junge Nachwuchsstars, hat aber auch schon mit der australischen Pop-Sängerin Delta Goodrem (26) zusammengearbeitet.

Mit seinen Brüdern will er aber trotzdem weiter Musik machen. Im August steht für Nick Jonas aber zunächst einmal ein Auftritt in einer neuen Produktion des Musicals «Hairspray» in Los Angeles an.