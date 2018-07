Inhalt Seite 1 — Zweifel an Vergewaltigungsvorwurf: Strauss-Kahn frei Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York/Paris (dpa) - Dominique Strauss-Kahn kann aufatmen. Der frühere Direktor des Weltwährungsfonds ist knapp sieben Wochen nach seiner spektakulären Verhaftung unter dem Verdacht der Vergewaltigung am Freitag aus seinem strengen Hausarrest entlassen worden.

Selbst die Staatsanwaltschaft äußerte erhebliche Zweifel an der Aussage der Frau, die der Franzose sexuell angegriffen haben soll. Dennoch werde weiterermittelt, der Fall ist noch nicht vorbei.

Strauss-Kahn verließ das Gericht mit ernstem Gesichtsausdruck. Dann lächelte er aber doch, die rechte Hand auf der Schulter seiner Frau Anne Sinclair. Sie zeigte sich zum ersten Mal seit Strauss-Kahns Verhaftung nicht nur in Schwarz gekleidet und lächelte erleichtert.

Zuvor hatte der Richter von sechs harten Auflagen nur eine übriggelassen: Die Reisepässe bleiben unter Verschluss, Strauss-Kahn darf die USA nicht verlassen. Die elektronische Fußfessel ist aber ebenso Geschichte wie die Kameras und die bewaffneten Wachen vor dem Apartment der Strauss-Kahns in Manhattan. Die in bar gezahlte Kaution in Höhe von einer Million Dollar bekommt der Franzose ebenso zurück wie die Bankbürgschaft über weitere fünf Millionen Dollar.

Die «New York Times» hatte zuerst über Zweifel an der Behauptung berichtet, wonach Strauss-Kahn das Zimmermädchen eines Luxushotels angegriffen hatte. Das angebliche Opfer stehe möglicherweise mit Geldwäsche und Drogenhandel in Verbindung, schrieb die Zeitung. Die 32-Jährige habe kurz nach dem Vorfall mit einem Häftling am Telefon darüber beraten, wie man Geld aus dem Fall schlagen könne. Der Mann sitze wegen Drogenschmuggels ein. Er und andere hätten Geld - insgesamt etwa 100 000 Dollar - auf einem Konto der Frau geparkt.

CNN berichtete, die 32-Jährige habe nach dem angeblich erzwungenen Oralsex erst noch weiter aufgeräumt, bevor sie den Fall meldete. Erst als der Franzose das Stockwerk verlassen habe, sei sie zu ihrem Chef gegangen und habe von einer versuchten Vergewaltigung berichtet.

Ihr Anwalt Kenneth Thompson sieht den Fall unverändert. «Die Tat hat stattgefunden», sagte er unmittelbar nach der Freilassung von Strauss-Kahn. «Dieser Tag hat nichts verändert.» Sie habe beim Asylantrag nur deshalb falsche Angaben gemacht, weil sie in ihrer afrikanischen Heimat vergewaltigt worden sei und Angst gehabt habe, zurückgeschickt zu werden. «Sie hat Fehler gemacht. Aber deshalb ist sie doch dennoch das Opfer einer Vergewaltigung.» In kriminelle Machenschaften sei sie nicht verwickelt: «Das ist eine Lüge!» Die aus Guinea in Westafrika stammende Frau lebt seit 2002 in den USA.