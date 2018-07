NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag im New Yorker Handel wenig verändert gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,4515 US-Dollar, nachdem sie ein überraschend guter US-Einkaufsmanagerindex nach dem Handelsstart an der Wall Street zwischenzeitlich wieder unter die 1,45-Dollar Marke gedrückt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,4488 (Donnerstag: 1,4453) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,6902 (0,6919) Euro gekostet.

In den USA hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie überraschend aufgehellt. Der entsprechende Index war im Juni von 53,5 Punkten im Vormonat auf 55,3 Punkte gestiegen. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 52,0 Punkte gerechnet. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. "Das ist für die USA allerdings kein wirklich starker Wert", kommentierte Devisenstratege Mark McCormick von Brown Brothers Harriman & Co in New York.