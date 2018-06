Berlin (dpa) - Rekordquote für das zweite WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft: 16,39 Millionen Menschen sahen am Donnerstagabend den 1:0-Zittersieg gegen Nigeria in der ARD (Marktanteil: 51,7 Prozent).

So viele Zuschauer hatte noch keine Frauenfußball-Partie im deutschen Fernsehen. Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Berlin, Deutschland - Kanada (2:1), hatte am Sonntag 15,37 Millionen Zuschauer vor die Fernseher gelockt.

Das erste Spiel am Donnerstag, in dem Frankreich Kanada mit 4:0 besiegte, hatten ab 18.00 Uhr ebenfalls in der ARD 4,62 Millionen Zuschauer verfolgt (23,3 Prozent).

Den Wilsberg-Krimi («Royal Flush») im ZDF wollten ab 20.15 Uhr 2,80 Millionen (8,9 Prozent) sehen. Die RTL-Actionserie «Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei» schalteten 2,66 Millionen ein (8,9 Prozent).

ProSieben schaffte mit «Galileo Big Pictures - In 50 Bildern um die Welt» eine Quote von 1,50 Millionen Zuschauern (5,0 Prozent); Sat.1 hatte mit der Tragikomödie «Das Beste kommt zum Schluss» ebenso viele Zuschauer, allerdings wegen der kürzeren Laufzeit einen geringeren Marktanteil von 4,8 Prozent. Die US-Komödie «Hauptsache verliebt» bei Vox hatte 1,26 Millionen Zuschauer (4,0 Prozent). Die beiden Folgen der US-Krimiserie «Navy CIS» bei Kabel eins erreichten 1,23 Millionen (4,1 Prozent) und 1,16 Millionen (3,6 Prozent) Zuschauer. «Die Kochprofis» bei RTL II um 20.15 Uhr schauten 0,93 Millionen (3,1 Prozent).