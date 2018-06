Hannover (dpa) - Europas größter Reifenhersteller Continental will ein Reifenwerk in Russland bauen und dafür rund 220 Millionen Euro ausgeben. Die Produktion mit einer Kapazität von vier Millionen Reifen im Jahr solle in Kaluga, 170 Kilometer südwestlich von Moskau, aufgebaut werden.

Bis Ende 2013 will Continental dafür rund 400 Mitarbeiter einstellen. Im vergangenen Herbst hatte Continental Großinvestitionen in ausländische Reifenwerke angekündigt und neben Investitionen in China und Brasilien auch den russischen Markt als Ziel genannt.