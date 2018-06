Monaco (dpa) - Monaco hat eine neue Fürstin: Fürst Albert II. und die südafrikanische Ex-Schwimmerin Charlene haben geheiratet. Am Freitag gaben sich der 53-Jährige und die einst bürgerliche Charlene Wittstock standesamtlich das Jawort.

Anschließend küssten sich der Bräutigam und seine 20 Jahre jüngere Frau unter Applaus des Volkes gleich zweimal auf dem Palastbalkon. Der Höhepunkt der Hochzeit kommt aber erst diesen Samstag. Bei der kirchlichen Trauung werden 3500 Gäste aus Politik, Adel und Jet Set erwartet.

Nach dem Tod von Hollywoodstar Grace Kelly, Alberts Mutter, vor knapp 30 Jahren hat das Mini-Fürstentum jetzt wieder eine First Lady. Die Monegassen mussten lange auf die Hochzeit warten: Albert, der einst als Lebemann galt, und Charlene lernten sich schon vor elf Jahren kennen.

Zur standesamtlichen Zeremonie im prächtigen Thronsaal trug die ehemalige Schwimmerin ein blau-türkisfarbenes, bodenlanges Kleid mit passendem Blazer. Die blonden Haare hatte sie im Nacken locker zusammengesteckt. Die Bürgerliche heißt nun Charlene Grimaldi Fürstin von Monaco und wird wohl kurz Charlene von Monaco genannt werden. Sie folgt als Fürstin Grace Kelly, die vor 55 Jahren Alberts Vater Rainier III. heiratete und 1982 bei einem Autounfall starb.

Bei der Hochzeit am Freitag sagte zuerst Charlene «Ja», dann folgte Albert - auf Großbildleinwänden wurde die Trauung in den Hof des Palastes übertragen, in dem zahlreiche Monegassen versammelt waren. Dresscode waren Cocktailkleider für die Damen und Anzug für die Herren.

Charlene wirkte anfangs angespannt und verzog keine Miene. Erst als das Jawort gesprochen war, atmete sie auf und wandte sich strahlend zu Albert, der ihr die rechte Hand küsste. Vor der Hochzeit hatten noch Trennungsgerüchte die Runde gemacht, die der Palast aber entschieden dementiert hatte.

Bei der Zeremonie im engen Kreis waren auch Alberts Schwestern Stéphanie (46) und Caroline (54) anwesend. Carolines Mann Ernst August Prinz von Hannover wurde zunächst nicht gesehen. Charlenes Eltern Lynette und Mike Wittstock gaben ihrer Tochter Rückhalt.