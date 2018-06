New York (dpa)- Die Internet-Unternehmen Google, Microsoft und Yahoo wollen nach einem Zeitungsbericht tiefer ins Fernsehgeschäft vordringen. Nach Informationen der «Los Angeles Times» (Freitag) sind sie in Gesprächen über den Kauf der Online-Plattform Hulu, über die in den USA Fernsehsendungen im Internet gezeigt werden.

US-Sender wagten sich mit Hulu vor einigen Jahren probeweise ins Online-Geschäft. Fernsehsendungen werden über die Plattform für die Zuschauer kostenfrei im Internet gezeigt, der Dienst soll sich durch Werbung finanzieren. Die Initiative sorgte allerdings für Spannungen mit traditionellen Partnern der US-Fernsehindustrie - wie die Kabelnetzbetreiber. Das ist ein Grund dafür, dass die TV-Konzerne jetzt bei Hulu aussteigen wollen. Außerhalb der USA ist der Dienst nicht verfügbar.

Hulu hat die Online-Rechte für diverse populäre Sendungen - und das macht die Firma besonders für Google interessant. Der Internet-Konzern versucht seit einiger Zeit, seine Videoplattform YouTube mit mehr professionell produzierten Inhalten anzureichern. Für den Sprung ins Wohnzimmer schickte der Suchmaschinenspezialist das System Google TV ins Rennen, das Fernsehen und Internet verschmelzen soll. Da kämen die Hulu-Onlinerechte gerade passend.

