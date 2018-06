London (dpa) - Das britische Topmodel Kate Moss und der Musiker Jamie Hince sollen geheiratet haben. Mehrere britische Medien berichteten, das Paar habe sich am späten Nachmittag in einer Dorfkirche in der Region Cotswolds, westlich von London, das Jawort gegeben. Moss wurde fotografiert, als sie in einem mit Strasssteinen besetzten weißen Kleid und mit Schleier zur Kirche fuhr. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Das Paar hatte die seit Monaten laufenden Hochzeitsspekulationen nicht bestätigt.

