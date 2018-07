Wien (dpa) - Grausame Entdeckung: Knochen und Zähne eines jahrelang vermissten Mädchens aus Österreich sind in einem Keller bei Wien entdeckt worden. Die damals 16-Jährige war 2006 spurlos aus ihrem Heimatort Pulkau in Niederösterreich verschwunden. Die Gerichtsmedizin habe die Leichenteile der Vermissten zuordnen können, so die Polizei. Der Besitzer des Kellers wurde verhaftet. Er ist ein früherer Bekannter des Mädchens.

