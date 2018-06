Monaco (dpa) - Monaco freut sich auf die Fürstenhochzeit: Fürst Albert II. von Monaco und Charlene Wittstock geben sich am Nachmittag im Thronsaal des Fürstenpalastes das Jawort. Geleitet wird die Zeremonie von Philippe Narmino, dem Präsident des Staatsrates. Am Abend ist ein Konzert mit einer Lichtshow des französischen Musikers Jean Michel Jarre geplant. Gestern Abend hatte die 70er-Jahre-Rockband «The Eagles» die Menschen mit einem Gratiskonzert in Feierlaune versetzt. Rund 200 000 Besucher werden an diesem Wochenende in dem Ministaat erwartet.

