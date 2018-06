New York (dpa) - Die südafrikanische Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron (35) unterstützt die Homo-Ehe. Sie selbst sieht aber keinen Anlass, vor den Traualtar zu treten.

«Was ich für mich selbst will, ist eine langfristige Beziehung, die ich auch schon hatte. So eine Verbindung möchte ich eingehen. Eine Zeremonie ist nicht wichtig für mich, aber ich verstehe, dass es andere Leute haben wollen», sagte sie in einem Interview mit Piers Morgan auf CNN.

Sie selbst wolle nie heiraten. «Meine Beziehungen sind wie Ehen für mich, wirklich», so die Oscar-Gewinnerin. Sie war neun Jahre lang mit dem Schauspieler Stuart Townsend (38) zusammen. Im vergangenen Jahr trennte sich das Paar.