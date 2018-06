Córdoba/Salta (dpa) - Der Ex-Münchner Roque Santa Cruz und der Ex-Dortmunder Nelson Valdez haben mit ihren Toren für Paraguay Topfavorit Brasilien an den Rand einer Blamage gebracht.

Dank der Treffer der beiden ehemaligen Bundesliga-Profis führte Paraguay bei der Copa América bis kurz vor Schluss gegen den Fußball-Giganten verdient mit 2:1, ehe dem eingewechselten Fred in der 89. Minute doch noch der 2:2-Ausgleich gelang. «Fred verhinderte einen Skandal für die Seleção», brachte die Sportzeitung «Lance!» in ihrem Internetportal die Stimmung im Land des fünfmaligen Weltmeisters auf den Punkt.

Die «Folha de São Paulo» schrieb von einem erneut «desaströsen Auftritt» und warnte: «Am Mittwoch muss der auserwählte fünffache Weltmeister gegen Ecuador gewinnen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ein Scheitern könnte das vorzeitige Aus bedeuten, was eine historische Schande wäre.»

Titelverteidiger Brasilien wartet nach dem torlosen Remis im Auftaktspiel gegen Venezuela bei der Copa 2011 in Argentinien weiter auf den ersten Sieg. Fans und Medien werden ungeduldig. Nationalcoach Mano Menezes gerät unter Druck. «Wir haben Fehler gemacht und fast verloren», sagte der Coach. Er sieht sein Team jedoch im Aufwärtstrend. «Die dritte Partie (gegen Ecuador) wird besser als die zweite (gegen Paraguay), die schon besser als die erste (gegen Venezuela) war», rechnete Menezes vor.

Das Spiel im Mario-Alberto-Kempes-Stadion im zentralargentinischen Córdoba war immerhin mit vier Treffern das bislang torreichste Spiel der 43. Copa-Auflage. Und für Brasilien lief zunächst alles nach Plan. Jádson erzielte in 38. Minute den Führungstreffer. Nach der Pause konterte dann Paraguay mit Toren des Ex-Münchners Roque Santa Cruz (55.) und des Ex-Bremers und Ex-Dortmunders Nelson Valdez (67.). Dann wechselte Brasiliens Coach Menezes Fred gegen Neymar ein. Acht Minuten später stach der Joker.

«Wir gehen erhobenen Hauptes mit diesem Resultat vom Platz. Paraguay hat viel Qualität gezeigt, und wir müssen die Ruhe bewahren in den nächsten Spielen, um uns zu qualifizieren», sagte Brasiliens «Retter von Córdoba». Zunächst muss sich Brasilien aber ungewohnt hinter dem «Fußball-Zwerg» Venezuela einreihen. Die Nummer 69 der FIFA-Weltrangliste übernahm nämlich am Samstag die Tabellenspitze in Gruppe B. Venezuela schaffte in Salta als erstes Team in der Brasilien-Gruppe B einen Sieg und schlug Ecuador mit 1:0 (0:0).