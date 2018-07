Stuttgart (dpa) - Für sein Lebenswerk ist der britische Bassist Dave Holland am Samstagabend mit der «German Jazz Trophy 2011» ausgezeichnet worden.

Geehrt wurde der 65-Jährige zum einen für sein musikalisches Konzept «mit einer Mischung aus modernen Kompositionen und Traditionsbezügen» und zum anderen für seine Arbeit mit jungen Künstlern, wie die Kulturgesellschaft Musik+Wort mitteilte. Zum Abschluss der jazzopen 2011 bedankte sich Dave Holland mit einem Konzert seines Quintetts für die Auszeichnung.

Die «German Jazz Trophy» wird seit 2001 jährlich von der Kulturgemeinschaft Musik+Wort, der «Jazzzeitung» und der Sparda-Bank verliehen. Zuletzt ging der Preis in Form einer Skulptur des verstorbenen Stuttgarter Künstlers Otto Herbert Hajek an den französischen Ausnahmepianisten Jacques Loussier, davor an die US-amerikanische Pianistin und Komponistin Carla Bley. Zu den Preisträgern zählen auch der Pianist und Sänger Paul Kuhn, der Filmkomponist Wolfgang Dauner und der Klarinettist Hugo Strasser.

