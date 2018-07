Inhalt Seite 1 — Mary-Jane: Bekannter der Familie gesteht Verbrechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Suhl/Zella-Mehlis (dpa) - Ein Bekannter der Familie hat die siebenjährige Mary-Jane aus Zella-Mehlis sexuell missbraucht und getötet. DNA-Spuren überführten den gelernten Metzger Tino L., der zunächst ein falsches Alibi für die Tatzeit angab.

«Ich kann Ihnen sagen, dass er in seiner Vernehmung ein Geständnis abgelegt hat», sagte der sichtlich erleichterte Kriminalhauptkommissar Andreas Beez am Samstag im thüringischen Suhl. «Die Sonderkommission "Mary" hat das Verbrechen aufgeklärt.» Das Motiv des Mannes sei allerdings noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Tino L. ist 37 Jahre alt, unverheiratet und bisher nicht als Kinderschänder polizeilich bekannt. Medienberichte, wonach der Mann selbst Vater von zwei Kindern ist, bestätigten die Ermittler am Sonntag nicht - aus Datenschutzgründen, wie ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums sagte. Gegen den Mann aus Zella-Mehlis ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs und Mordes ergangen.

«Es besteht mittlerweile Klarheit über das Schicksal der kleinen Mary-Jane», sagte Ermittler Beez am Samstag. Das Mädchen war am 24. Juni nach dem Schulhort nicht nach Hause gekommen. Tino L. habe das Kind, das er seit Monaten kannte und das ihm wohl vertraute, auf dem Nachhauseweg abgepasst, sagte Beez. Gemeinsam sollen sie in die Wohnung des Mannes gegangen sein. Keine 100 Meter weiter wartete die verzweifelte Mutter (28) stundenlang auf ihr Kind - vergebens.

«Die Missbrauchhandlungen haben in der Wohnung stattgefunden», sagte der Kriminalhauptkommissar. Anschließend sei die zierliche Schülerin dem 37-Jährigen in den nahen Wald gefolgt. «Danach wurde Gewalt gegen den Hals des Kindes ausgeübt.» Tino L. würgte Mary-Jane nach Überzeugung der Ermittler bis zur Bewusstlosigkeit. Dann soll er sie in einem Bachlauf abgelegt haben, wo sie ertrank. Einen Tag später, am 25. Juni um 9.58 Uhr, meldeten sich Wanderer per Notruf - sie hatten das tote Kind am Fuße des Ruppbergs gefunden.

Eine Sonderkommission hatte seither fieberhaft nach dem mutmaßlichen Mörder der Erstklässlerin gesucht. Etwa 1000 Hinweise aus ganz Deutschland waren bei den Beamten eingegangen, schnell geriet auch Tino L. ins Visier der Fahnder. Zeugen war aufgefallen, dass er von seinem Balkon aus spielende Kinder beobachtet hatte.

Wie Beez sagte, wurde Tino L. daraufhin befragt. Er gab freiwillig eine DNA-Probe ab. «Wir konnten durch intensive Ermittlungen bis Mitte dieser Woche feststellen, dass das Alibi, was diese Person angegeben hat, offensichtlich nicht stimmt», berichtete Beetz weiter.