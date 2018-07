Von Richthofen für neue Olympia-Bewerbung Berlins

Berlin (dpa) - Nach der gescheiterten Münchner Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018 hat sich Manfred von Richthofen für einen erneuten Anlauf Berlins ausgesprochen. «Ich plädiere dafür, dass sich Deutschland um Sommerspiele bewirbt», sagte der Ehrenpräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes am Sonntag dem «Tagesspiegel online». Deutschland sei kein Wintersportland - «mal abgesehen von Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Im Norden gibt es da wenig Begeisterung». Bei einer Sommer-Bewerbung «bin ich natürlich für Berlin», meinte von Richthofen.

Zé Roberto unterschreibt für zwei Jahre in Katar

Doha (dpa) - Fußballprofi Zé Roberto hat nach seinem Abschied vom Hamburger SV einen Zweijahresvertrag beim Al Gharafa Sporting Club in Katar unterschrieben. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler werde seinen Landsmann Juninho ersetzen, teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Juninho wechselte zu Vasco da Gama. Der 37 Jahre alte Zé Roberto hatte sich zuvor nicht mit dem HSV auf eine Verlängerung einigen können.

Petzschner sichert Davis-Cup-Team einen Punkt

Stuttgart (dpa) - Philipp Petzschner hat der deutschen Tennis-Auswahl im Davis Cup zumindest einen Punkt gegen Frankreich gesichert. Der 27-Jährige bezwang am Sonntag auf der Sandplatz-Anlage in Stuttgart im unbedeutenden dritten Einzel Michael Llodra mit 6:3, 6:4 und verkürzte damit auf 1:3. Die Partie wurde nur über zwei Gewinnsätze gespielt, weil das Viertelfinal-Aus der Gastgeber bereits nach dem verlorenen Doppel am Samstag feststand.

Ruder-Achter weiter auf Erfolgskurs