Inhalt Seite 1 — Vettel: «Müssen weiter hart arbeiten» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Valencia (dpa) - Fragen an Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Großbritannien am Sonntag in Silverstone.

Wie beurteilen Sie das Rennen?

Vettel: «Das ist schwer zu sagen. Alles in allem war es sicher ein gutes Rennen für uns. Wir müssen halt akzeptieren, dass Ferrari uns geschlagen hat. Das zeigt uns, dass wir weiter hart arbeiten müssen.»

Sie haben Ihren Teamkollegen Mark Webber beim Start kassiert und waren lange in Führung. Wieso hat es nur zu Platz zwei gereicht?

Vettel: «Es war insgesamt ein schwieriges Rennen für uns. Ich hatte einen sehr guten Start und war schon überrascht, wie viel ich am Anfang gewonnen habe. Dann hatten wir diesen Boxenstopp, der schwierig war. Wir mussten das Auto nochmal anheben und haben dadurch viel Zeit verloren. Danach lief es wieder besser, aber zum Ende bin ich etwas eingebrochen, weil ich nicht mehr viel auf den Reifen hatte. Es war ein sehr interessantes und wichtiges Rennen für uns.»

Wie wichtig ist der zweite Platz hier?

Vettel: «Ein Platz auf dem Podium ist immer etwas Besonderes, vor allem hier, vor all diesen Fans. Es ist einfach toll, hier in Silverstone auf dem Podium zu stehen und die ganzen motorsportverrückten und jubelnden Fans zu sehen.»