Saint-Flour (dpa) - Alexander Winokurow wurde in den Krankenwagen gehievt, Jürgen Van Den Broeck saß benommen auf dem Asphalt, Johnny Hoogerland rollte blutüberströmt über die Ziellinie: Die unheimliche Unfallserie der Tour de France hält an.

Ein böser Massensturz und die lebensgefährliche Dummheit eines Begleitauto-Fahrers prägten die 9. Etappe der Tour und zwangen zwei weitere Top-Fahrer zur Aufgabe.

Routinier Winokurow und Podiumskandidat Van Den Broeck mussten ihren Tour-Traum vorzeitig begraben. Einen Schutzengel hatte trotz eines dramatischen Unfalls Hoogerland, der von einem Auto gerammt und in hohem Bogen in einen Zaun geschleudert wurde. Die «Tour der Leiden» zeigte im französischen Zentralmassiv ihre hässliche Seite.

Winokurow sollte noch am Sonntagabend in ein Pariser Krankenhaus verlegt und dort operiert werden. Das teilte sein Rennstall mit. «Ich habe niemals so ein dramatisches Ende der Tour de France erwartet. Das ist eine schreckliche Enttäuschung, ich bin so traurig», erklärte Winokurow laut Pressemitteilung von Astana.

Der Tagessieg von Luis Leon Sanchez und der Sturm ins Gelbe Trikot von Lokalmatador Thomas Voeckler gerieten zur Nebensache. Vor allem der von einem Fahrzeug des französischen Fernsehens verursachte Unfall erhitzte im Zielort Saint-Flour die Gemüter. «Die Tour wird immer größer und immer wilder, die Straßen immer enger», monierte HTC- Teamchef Rolf Aldag. «Mir scheint, dass immer mehr unqualifizierte Leute hier rumfahren. Das muss dringend geändert werden.»

Der Fahrer des Begleitfahrzeugs hatte die fünfköpfige Spitzengruppe überholt, dann das Steuer aber verrissen und Juan Antonio Flecha gerammt. Der Spanier riss Hoogerland mit, der in einen Stacheldrahtzaun flog. Dabei verletzte er sich nach Aussage seines Teamchefs Michel Cornelisse am ganzen Körper: «Er hatte überall tiefe Schnitte. Ich hoffe, dass es sich am Ruhetag erholt und am Dienstag weiterfahren kann. Uns ging ein möglicher Etappensieg verloren.»

Für Winokoruw, der seine letzte Tour bestritt, dürfte dagegen die Radprofi-Karriere vorzeitig zu Ende sein. Bei dem Massensturz wurde Winokurow in die Böschung geschleudert, nachdem Fahrer offenbar auf nasser Straße weggerutscht waren. «Die gefährliche Kurve wurde uns nicht angezeigt - das ist unmöglich», klagte der auf Gesamtrang vier vorgerückte Tony Martin, der auch in den Sturz verwickelt war. «Ich bin hineingefahren, als schon viele lagen und habe mich leicht am Knie verletzt. Ich hatte zehn Kilometer Schmerzen, dann ging es.»