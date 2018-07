Letzte Ausgabe von «News of the World» =

London (dpa) - Nach einer dramatischen Woche ist heute die letzte Ausgabe der traditionsreichen britischen Boulevardzeitung «News of the World» erschienen. Der Verlag News International hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass das Blatt nach 168 Jahren eingestellt wird. Zuvor waren neue Details in dem jahrelangen Skandal um abgehörte Handys ans Tageslicht gekommen. Journalisten sollen die Telefone von bis zu 4000 Menschen angezapft haben. Neben Prominenten und Politikern sollen auch Opfer von Straftaten betroffen sein.

Zäher Beginn für nationalen Dialog in Syrien =

Damaskus (dpa) - Vier Monate nach Beginn der Proteste in Syrien hat die Regierung einen Gesprächskanal mit der Opposition eröffnet. Die meisten bekannten Oppositionellen blieben dem ersten Treffen zu «nationalen Dialog» aber fern. Sie begründeten das mit der Gewalt der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind bei den blutigen Unruhen schon mehr als 1750 Menschen getötet worden. Allein am vergangenen Freitag sollen landesweit 200 Demonstranten festgenommen worden sein.

Umfrage: Steinmeier am besten geeignet als SPD-Kanzlerkandidat =

München (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier eignet sich nach Ansicht der Deutschen am besten als Kanzlerkandidat seiner Partei. In einer Emnid-Umfrage für das Nachrichtenmagazin «Focus» sprachen sich 28 Prozent aller Befragten und 37 Prozent der SPD-Anhänger für Steinmeier aus. Den früheren Bundesfinanzminister Peer Steinbrück favorisierten 24 Prozent aller Befragten und 32 Prozent der SPD-Anhänger. Für SPD-Chef Sigmar Gabriel votierten elf Prozent der Befragten und 23 Prozent der Anhänger seiner Partei.

De Maizière: Erfolge im Kampf gegen Sprengfallen in Afghanistan