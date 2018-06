Zella-Mehlis (dpa) - Missbraucht und ertrunken: Das Schicksal der kleinen Mary-Jane ist aufgeklärt. Ein 37-jähriger Bekannter der Mutter hat die Tat gestanden. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit Mord ergangen, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann habe Mary-Jane mit in seine Wohnung genommen. Dort habe der Täter das Kind missbraucht. Mary-Jane sei in dem Bach ertrunken, in dem sie einen Tag nach ihrem Verschwinden gefunden worden war. Die Siebenjährige war vor zwei Wochen nicht vom Schulhort nach Hause gekommen.

