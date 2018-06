Augsburg (dpa) - Schwedens Fußball-Frauen stehen zum dritten Mal nach 1991 und 2003 im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Das Team gewann in Augsburg gegen Australien mit 3:1 und machte mit seinem Viertelfinalsieg die Hoffnungen der ausgeschiedenen deutschen Mannschaft auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London endgültig zunichte. Therese Sjögran, Lisa Dahlkvist und Lotte Schelin trafen vor 24 605 Zuschauern für die Skandinavierinnen, die im Halbfinale am Mittwoch in Frankfurt auf Deutschland-Bezwinger Japan treffen. Ellyse Perry traf für Australien.

