Bad Segeberg (dpa) - In einem Zeltlager in Schleswig-Holstein sind mehr als 300 Jugendliche an einer ungeklärten Darminfektion erkrankt. Mindestens 143 Teilnehmer des Zeltlagers «Camp D» in Bad Segeberg wurden nach Angaben des Camp-Notarztes Franz-Rudolf Fendler in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt mussten mehr als 300 Teilnehmer medizinisch versorgt werden. Die Patienten seien auf mehr als 20 Kliniken in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg verteilt worden. Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren hatten über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall geklagt.

