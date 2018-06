Bagdad (dpa) - Im Irak werden auch viereinhalb Jahre nach der Hinrichtung von Präsident Saddam Hussein noch immer Massengräber aus der Zeit seiner Herrschaft gefunden. In der südlichen Provinz Diwanija seien die sterblichen Überreste von 222 Kurden geborgen worden, teilte das Ministerium für Menschenrechte mit. Die Männer, Frauen und Kinder seien dort 1987 erschossen worden. Ihre Leichen wurden in der Wüste vergraben. Beamte des Ministeriums vermuten, dass in dem Gebiet noch etwa 680 weitere Leichen unter dem Wüstensand liegen.

