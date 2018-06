Westerwelle warnt vor neuen Vorurteilen in Europa

Berlin (dpa) - Angesichts der sich verschärfenden Schuldenkrise in Europa warnt Bundesaußenminister Guido Westerwelle vor neuen Spannungen. Der «Bild»-Zeitung sagte Westerwelle, die Krise werde überwunden. Zugleich warnte er vor neuen Vorurteilen in Europa. Der Außenminister zeigte sich zuversichtlich, dass Griechenland die Krise meistern könne. Griechenland müsse sich auf den Weg des Sparens und der Reformen machen. Entscheidend sei, die Dinge konsequent anzupacken.

Weiter Ringen um US-Schuldenlimit

Washington (dpa) - Das Ringen um die Erhöhung der Schuldenobergrenze und damit letztlich um die Zahlungsfähigkeit der USA geht weiter. Auch eine zweite Runde des «Schuldengipfels» zwischen Präsident Barack Obama und führenden Kongresspolitikern endete offenbar ohne einen Durchbruch. Das Treffen am Abend wurde nach nur 75 Minuten vertagt. Es solle aber heute weitergehen, teilte das Weiße Haus mit. Beide Seiten äußerten sich zunächst nicht. Das Schuldenlimit von derzeit 14,3 Billionen Dollar wird offiziellen Angaben zufolge Anfang August erreicht.

Israel schiebt 36 Palästina-Aktivisten ab

Tel Aviv (dpa) - Israel hat 36 pro-palästinensische Aktivisten abgeschoben. Dies berichtete die Zeitung «Jerusalem Post». Am späten Abend warteten noch 82 Aktivisten in israelischer Haft auf ihre Abschiebung. Alle waren bei der Einreise festgenommen worden. Hunderte Aktivisten aus verschiedenen Ländern hatten sich am Freitag auf den Weg nach Israel machen wollen, um sich auf Einladung der Initiative «Willkommen in Palästina» ein Bild von der Lage im Westjordanland zu machen. Die Organisatoren planten auch Proteste.

CDU-Politiker fordern härteren Sparkurs