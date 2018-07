New York (dpa) - Die Roboter ziehen weiter alle Register: Der Kassenknüller «Transformers 3» ist inzwischen der erfolgreichste Film des Jahres in den USA.

Nach ersten Hochrechnungen nahm das Aktionsspektakel mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle an seinem zweiten Wochenende weitere 47 Millionen Dollar (31 Millionen Euro) ein. Damit liegt sein Gesamtergebnis auf dem Heimatmarkt USA und Kanada nach nur zehn Tagen bei 261 Millionen Dollar (183 Millionen Euro).

Auf Platz zwei landete eine neue Komödie mit derbem Männerhumor: «Kill the Boss» von Regisseur Seth Gordon startete nach Angaben des Branchenblattes mit 28,1 Millionen Dollar. Der Film mit Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Colin Farrell und Donald Sutherland läuft am 1. September in Deutschland an. Ein gutes Premierenwochenende erlebte auch «Der Zoowärter». Die Komödie über einen liebenswerten Tierpfleger, der entdeckt, dass seine Schützlinge sprechen können, kam auf Einnahmen von geschätzt 21 Millionen Dollar.

«Transformers 3» hat auch den Spitzenplatz in den Kinocharts der deutschen Cinemaxx-Gruppe behauptet. Dahinter platzierte sich ein Neueinsteiger: Die amerikanische Komödie «Der Zoowärter» mit Kevin James, in der auch Thomas Gottschalk einen Kurzauftritt hat. Die drei Nächstplatzierten rutschten daher nach Cinemaxx-Angaben vom Montag jeweils um einen Rang ab: Dritter ist nun «Bad Teacher» mit Cameron Diaz, Vierter die Chaoten-Truppe aus «Hangover 2» und Fünfter der Trickfilm «Kung Fu Panda 2». Die Charts wurden vom 7. bis zum 10. Juli in 321 Sälen der Cinemaxx-Gruppe (etwa 86 000 Plätze) ermittelt.

Hollywood Reporter