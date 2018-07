Inhalt Seite 1 — Anne Will: Abschied vom Sonntag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Sollte sie Bitterkeit verspürt haben, so ließ sich Anne Will (45) zumindest nichts anmerken. Die Moderatorin talkte bei ihrer letzten Sonntagssendung gewohnt beharrlich und charmant.

Mit einem breiten Lächeln verabschiedete sie sich vom Publikum. Große Worte machte sie nicht. Am Ende sagte Will lediglich: «Es war, meine Damen und Herren, unsere letzte Sendung am Sonntagabend.»

Nach der Sommerpause ist die Journalistin dann immer mittwochs nach den «Tagesthemen» um 22.45 Uhr zu sehen - wenn einige ihrer angestammten Zuschauer schon im Bett liegen dürften. «Die erste Sendung ist - bitte merken - am 31. August», appellierte Will ans Publikum. «Ich würde mich freuen, wenn Sie da mit dabei wären. Und bis dahin alles Gute, vielen Dank und eine gute Zeit.»

Wills blendende Laune ist nicht selbstverständlich. Den begehrten Sonntagsplatz muss sie Günther Jauch (54) überlassen. 2007 hatte er der ARD für diesen Job noch eine Absage erteilt - an seiner Stelle übernahm Will die Nachfolge von Sabine Christiansen.

Der jetzige Umzug wurde ihr nicht leicht gemacht. Dass sie ihren Sendeplatz aufgeben muss, kam für die Moderatorin überraschend. Sie war gerade in den USA, als NDR-Intendant Lutz Marmor sie informieren wollte - wegen der Zeitverschiebung erreichte er sie nicht. Ihr Handy war aus, wie sie dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» erzählte. «Als ich es wieder anmachte, lief die Meldung schon überall.» Bevor der Mittwochstermin stand, wurde sie monatelang hin- und hergeschoben.

Die Quote von Wills letzter Sonntagssendung blieb unterdurchschnittlich - es schauten nach Senderangaben gerade einmal 3,08 Millionen Zuschauer zu (13 Prozent Marktanteil). Sie blieb damit unter dem bisherigen Jahresschnitt von 4,1 Millionen Zuschauern und einer Quote von 14,2 Prozent. 2010 war Wills Sendung der erfolgreichste Polit-Talk des Jahres, mit durchschnittlich 4,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,5 Prozent.

Ihre meistgeschaute Ausgabe moderierte Will am 13. September 2009, direkt nach dem Fernsehduell von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier (SPD). 6,6 Millionen Menschen schalteten damals «Anne Will» ein, das entsprach einem Marktanteil von 25,8 Prozent.