Berlin/Wolfsburg (dpa) - Europas größter Autobauer VW fährt weiterhin auf vollen Touren. Erstmals gelang es der Kernmarke Volkswagen, in einem ersten Halbjahr mehr als 2,5 Millionen Autos zu verkaufen. Dies teilte Konzernchef Martin Winterkorn bei der Vorstellung des neuen Beetle-Modells in Berlin mit.

Seinen Angaben zufolge wuchs der Absatz in den ersten sechs Monaten um 11,8 Prozent. Auch im Gesamtkonzern legten die Auslieferungen deutlich zu. Zwischen Januar und Juni konnte VW nach den Worten Winterkorns über vier Millionen Fahrzeuge an die Kunden bringen. Zu Spekulationen um den Bau eines Werks der Tochter Audi in den USA hielt sich der VW-Chef bedeckt: «Beschlossen ist gar nichts. Es wird aber sehr intensiv darüber diskutiert.»