London (dpa) - Der Skandal um das Abhören von Prominenten und Verbrechensopfern in Großbritannien weitet sich nach der Einstellung der Zeitung «News of the World» offenbar auf andere Blätter aus. Die BBC veröffentlichte Informationen, wonach sich die «Sunday Times» illegale Informationen über den früheren Premierminister Gordon Brown beschafft haben soll. Die «Sunday Times» gehört wie die «News of the World» zum Konzern von Medienzar Rupert Murdoch.

dpa jhr