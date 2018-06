Moskau (dpa) - Nach der schweren Schiffskatastrophe auf der Wolga in Russland gibt es kaum noch Hoffnung auf Überlebende unter den mehr als 100 Vermissten. Die Chancen seien minimal, teilte das Zivilschutzministerium mit. Augenzeugen hatten zuvor von vielen Toten berichtet, darunter auch Kinder, die bei dem Unglück ertrunken seien. Etwa 80 Schiffsinsassen waren gerettet worden. Taucher begannen in der Nacht mit der Suche nach Leichen in dem Schiffswrack. Nach ersten Erkenntnissen gehen Ermittler davon aus, dass das mehr als 50 Jahre alte Schiff zu viele Passagiere an Bord hatte.

