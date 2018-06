Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach Afrika. Die Stationen des dreitägigen Besuches sind Kenia, Angola und Nigeria. Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Vor allem sollen Geschäfte in der Energiewirtschaft angeschoben werden. Bundesagrarministerin Ilse Aigner und Abgeordnete aller Fraktionen begleiten die Kanzlerin. Aigner will über Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und Hilfe im Kampf gegen den Hunger sprechen.

