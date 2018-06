Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bundestrainerin Silvia Neid nach dem WM-Aus der deutschen Fußballerinnen den Rücken gestärkt. Sie habe Silvia Neid angerufen und ihr und der Mannschaft für all die Freude gedankt, die sie uns bereitet habe, sagte Merkel der «Sport Bild». Die Kanzlerin hatte das 0:1 der DFB-Auswahl im Viertelfinale gegen Japan bei ihrem Polen-Besuch im Internet verfolgt. Es tue ihr für die Spielerinnen und den ganzen Stab wahnsinnig leid, dass es am Ende nicht gereicht habe, so Merkel.

