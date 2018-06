Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einer dreitägigen Afrika-Reise aufgebrochen. Sie wird von einer Wirtschaftsdelegation sowie von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner und Abgeordneten aller Fraktionen begleitet. Stationen sind Kenia, Angola und Nigeria. Nach Merkels Angaben hat die Energiewirtschaft Priorität während des Besuches, bei dem sie ein Zeichen für eine Partnerschaft auf Augenhöhe setzen will. Allerdings will sie auch Korruption in den Ländern ansprechen. Aigner will über eine bessere Zusammenarbeit in der Landwirtschaft beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.