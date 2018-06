Heidenheim (dpa) - Gut ein Jahr nach der Entführung und Ermordung der Heidenheimer Bankiersgattin Maria Bögerl ist ihr Ehemann in seinem Haus tot aufgefunden worden. Die Polizei teilte am Montag in Heidenheim mit, Thomas Bögerl sei augenscheinlich erhängt entdeckt worden. Maria Bögerl war im Mai 2010 in die Hände von Entführern geraten und nach einer gescheiterten Geldübergabe ermordet worden.

