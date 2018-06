New York (dpa) - «Queen of Soul» Aretha Franklin (69) hat gerade 38 Kilo abgenommen. Ihre Diät bestand vor allem aus Disziplin.

«Ich habe gelernt, dass ich nicht verhungere, wenn ich nur einen Hot Dog esse statt zwei», sagte sie der «New York Times». US-Sängerin Natalie Cole (61) gab ihr außerdem den Ratschlag, nach 18 Uhr nichts mehr zu sich zu nehmen. «Am Anfang dachte ich, sie sei verrückt. Aber es funktioniert wirklich», so Franklin. Für sportliche Betätigung benutze sie das Laufband zu Hause oder wandere die Gänge im Supermarkt auf und ab.

Eine Frage will die Sängerin, die zwei geschiedene Ehen hinter sich hat, jedoch der US-Tageszeitung nicht beantworten: «Die Liebe meines Lebens? Ich bin viel zu jung, um diese Frage zu beantworten». Zu den größten Hits der Grammy-Gewinnerin gehören «Respect«, «Think» und «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman».

Interview in der «New York Times»