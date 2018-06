Inhalt Seite 1 — Eurozone bangt um Italien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Eurozone stemmt sich gegen ein Übergreifen der Schuldenkrise auf Italien. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte am Dienstag im Deutschlandfunk, man müsse nun vor allen Dingen darauf achten, dass man in einer so nervösen Lage die Ansteckungsgefahren nicht verstärke.

Die Eurozone sei in einer schwierigen Situation, da die zu hohen Schulden einiger Mitgliedsländer das Vertrauen gefährdeten: «Deswegen müssen wir gemeinsam handeln.» Die Finanzminister der 27 EU-Staaten kommen am heutigen Dienstag in Brüssel zusammen, um eine gemeinsame Strategie zur Absicherung der europäischen Bankenbranche zu beraten.

Schäuble wies Befürchtungen zurück, nach Griechenland könne auch Italien Finanzhilfen der Europartner brauchen: Der italienische Finanzminister habe einen Haushaltsentwurf vorgelegt und es bestehe kein Zweifel, dass dieser im Parlament auch so beschlossen werde. «Sobald das so ist, wird auch diese Spekulation wieder zurückgehen.» Bislang erhalten Griechenland, Irland und Portugal Unterstützung von den Europartnern und dem IWF.

Die Märkte blieben am Dienstagvormittag in schwarzer Stimmung: Der Dax setzte seine Talfahrt fort und verlor in den ersten zwei Handelsstunden rund zweieinhalb Prozent. Der EuroStoxx 50 der wichtigsten europäischen Werte war drei Prozent im Minus. Der Euro sank unter die Marke von 1,40 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,3930 Dollar - so wenig wie seit Mitte März nicht mehr.

Schäuble erneuerte davor seine Kritik an den Ratingagenturen und stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht: Es sei problematisch, dass «wir fast ein Oligopol von drei großen Agenturen haben, die den Markt weitgehend beherrschen». Besser wären mehr Vielfalt und Wettbewerb. «Wir überprüfen das ganze Instrumentarium, auch das kartellrechtliche Instrumentarium, damit wir Missbräuchen, die es möglicherweise geben kann, auch entsprechend entgegenwirken können», erklärte Schäuble. Die Ratingagenturen hätten keinen Grund, auf einem hohen Ross zu sitzen.

Die Euro-Finanzminister wollen im Kampf gegen die Ausbreitung der Schuldenkrise den Rettungsfonds für klamme Euro-Staaten für neue Aufgaben einsetzen. Die Laufzeiten von Krediten sollen verlängert werden und die Zinsen sinken, sagte der Vorsitzende der Ministerrunde, Jean-Claude Juncker, am Montagabend in Brüssel nach über achtstündigen Beratungen.

EU-Währungskommissar Olli Rehn schloss nicht aus, dass der EFSF-Fonds künftig auch Staatsanleihen von Privatgläubigern kaufen oder Schuldenländern den Rückkauf eigener Anleihen ermöglichen könnte. Bisher ist das nicht möglich. Entscheidungen dazu sollten «so schnell wie möglich» fallen. Rehn sagte mit Blick auf Italien: «Wir sind sehr besorgt über die jüngsten Marktentwicklungen.»