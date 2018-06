New York/London (dpa) - Der frühere Gitarrist der Metalband Motörhead, Michael Burston, ist am Wochenende im Alter von 61 Jahren gestorben. Der besser unter seinem Bühnennamen «Würzel» bekannte Engländer erlag nach Medienberichten vom Montag am Samstag den Folgen einer Herzerkrankung.

Der frühere Unteroffizier war 1984 zu der englischen Band gestoßen und gehörte nach Gründer Ian «Lemmy» Kilmister zu den bekanntesten Gesichtern der Gruppe. Er verließ Motörhead 1995, blieb der Band aber immer verbunden. Burston veröffentlichte auch zwei Soloalben. Zuletzt trat er aber nur noch selten auf.

Seinen Bühnennamen hatte Burston von Worzel Gummidge, einer sprechenden Vogelscheuche aus einem englischen Kinderbuch. Allerdings ersetzte er den zweiten Buchstaben mit dem im englischen Alphabet unbekannten «ü». Den Umlaut kannte er zwar von seiner Army-Zeit in Deutschland. Gewählt hatte er den Buchstaben aber, weil in der Metalszene gern Umlaute verwendet werden (Blue Öyster Cult, Motörhead, Mötley Crüe). Diese «Röck Döts» sollen dem harten Image der Szene entsprechen, mitgesprochen werden sie nicht.

