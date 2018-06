Ringen um Lösung im US-Schuldenstreit geht weiter

Washington (dpa) - Im Schuldenstreit zwischen US-Präsident Barack Obama und der Opposition ist weiter keine Lösung in Sicht. Ein Treffen des Präsidenten mit Spitzen des Kongresses brachte keine Fortschritte, wie die US-Zeitung «The Hill» berichtet. Heute sollen die Beratungen deshalb in eine weitere Runde gehen. Bei den Gesprächen geht es um die Erhöhung der Schuldenobergrenze von derzeit 14,3 Billionen Dollar. Während der Kongress dieses Limit in der Vergangenheit bei Bedarf stets erhöht hatte, wollen sich die Republikaner nun sperren.

Clinton: Assads Regierung hat Legitimität verloren

Washington (dpa) - Nach den Angriffen von syrischen Regimeanhängern auf die US-Botschaft in Damaskus hat US-Außenministerin Hillary Clinton Präsident Baschar al-Assad offen abgesprochen, legitimer Führer des Landes zu sein. Aus Sicht der USA hat er seine Legitimität eingebüßt, sagte sie nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in Washington. Anhänger des syrischen Regimes hatten in Damaskus die Botschaften Frankreichs und der USA attackiert.

UN-Sicherheitsrat berät Kindersoldaten-Resolution

New York (dpa) - Auf Vorschlag Deutschlands beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat heute mit dem Schicksal von Kindersoldaten. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen will eine Resolution verabschieden, mit der künftig auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser geächtet werden. Erstmals leitet Außenminister Guido Westerwelle eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Deutschland führt noch bis Ende Juli den Vorsitz. Nach Schätzungen gibt es weltweit etwa 250 000 minderjährige Soldaten.

Merkel in Kenia - Hilfe für weltgrößtes Flüchtlingscamp