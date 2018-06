London (dpa) - Der Prozess um die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange nach Schweden geht heute in die nächste Runde. In London beschäftigt sich der High Court mit dem Widerspruch des 40 Jahre alten Australiers gegen das erste Urteil. In erster Instanz hatte ein Londoner Gericht der Auslieferung stattgegeben. Mit einer Entscheidung wird heute noch nicht gerechnet. Assange wird verdächtigt, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit zwei Frauen in Schweden gehabt zu haben, obwohl sie die Benutzung eines Kondoms verlangt hatten. Assange bestreitet die Vorwürfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.