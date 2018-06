Berlin (dpa) - Der Bundesnachrichtendienst geht in die Offensive: Nach den bislang vorliegenden Informationen sei kein wirklich brisantes Material in unbefugte Hände gelangt, sagt BND-Präsident Ernst Uhrlau. Auch die Partner- Dienste in anderen Ländern seien nicht beunruhigt. Uhrlau betonte, er könne seine Einschätzungen zur Lage lediglich aufgrund der «Focus»-Berichterstattung abgeben. Der BND habe die betreffenden angeblich verschwundenen Pläne bislang nicht gesehen.

