Buenos Aires (dpa) - Der ehemalige argentinische Fußballstar Diego Maradona hat bei einem Autounfall Prellungen erlitten. Maradona war auf dem Weg zu seiner Mutter ins Krankenhaus, als er in der Nähe seiner Wohnung in einem Vorort von Buenos Aires frontal mit einem Linienbus zusammenstieß. Maradona kam mit einer Knieprellung davon. Die argentinische Fußball-Legende war im Jahr 2000 bereits einmal gegen einen Bus gefahren, als er in Havanna war.

