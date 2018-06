Düsseldorf (dpa) - Als Folge der EHEC-Krise will Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner die Produzenten und Importeure von Sprossen schärfer überprüfen lassen. Die Kontrollfrequenz in diesem Lebensmittelbereich müsse künftig erhöht werden, sagte Aigner der «Rheinischen Post». Allerdings könnte nicht jedes einzelne Produkt durchgeprüft werden. Während der im Mai ausgebrochenen Epidemie waren in Deutschland Sprossen gefunden worden, die mit gefährlichen EHEC-Keimen belastet waren.

