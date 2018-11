Wiesbaden (dpa) - Teure Energie hält die Inflation in Deutschland über der kritischen Zwei-Prozent-Marke. Im Juni lag die jährliche Teuerungsrate wie im Mai bei 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von Mai auf Juni zogen die Verbraucherpreise leicht um 0,1 Prozent an. Die Jahresrate liegt zum fünften Mal in Folge über der Warnschwelle der Europäischen Zentralbank, die stabile Preise bei Werten von knapp unter zwei Prozent gewährleistet sieht. Die Lage wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch verschärfen.

