Luxemburg (dpa) - In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Mai schwächer als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat sei die Produktion um 0,1 Prozent geklettert, teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit.

Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion um 0,2 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich erhöhte sich die Produktion im Mai um 4,0 Prozent. Auch hier wurden die Markterwartungen von 4,8 Prozent verfehlt.