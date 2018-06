DOSB lässt weitere Olympia-Bewerbung offen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund lässt sich in der Diskussion um eine erneute Olympia-Bewerbung nicht unter Druck setzen. «Das Präsidium spricht sich im Einvernehmen mit den übrigen Gesellschaftern von München 2018 dafür aus, diese Frage sorgfältig und ohne Zeitdruck zu untersuchen», hieß es in einer Presseerklärung nach der Präsidiumssitzung des DOSB in Frankfurt am Main. Eine Kandidatur für die Sommerspiele 2020, für die sich Berlin ins Gespräch gebracht hatte, sei schon wegen der Ende des Monats endenden Abgabefrist «ausgeschlossen». München war vergangene Woche mit der Bewerbung um die Winterspiele 2018 gescheitert.

WM-Auslosung in Brasilien ohne Bundestrainer Löw

München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw wird nicht zur Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 nach Brasilien reisen. Sie findet am Samstag, 30. Juli, in Rio de Janeiro statt. Die kleine Delegation des DFB wird angeführt von Teammanager Oliver Bierhoff. Ihn begleiten der Leiter des Büros der deutschen Nationalmannschaft, Georg Behlau, sowie der Chef des DFB-Reisebüros, Wolfgang Wirthmann. Behlau bestätigte eine entsprechende Meldung des Magazins «Sport Bild». Löw verzichtet auf den Rio-Trip in erster Linie wegen einer gezielten Vorbereitung auf das erste Länderspiel der EM-Saison am 10. August in Stuttgart gegen Brasilien.

HSV bestätigt: Frank Rost zu New York Red Bulls

New York/Hamburg (dpa) - Der langjährige Bundesliga-Torhüter Frank Rost will seine Fußball-Karriere in den USA ausklingen lassen. Der 38 Jahre alte Keeper, zuletzt beim Hamburger SV unter Vertrag, wechselt zu den New York Red Bulls. Der HSV bestätigte entsprechende Informationen von Bild.de. Rost soll schon am Samstag im Spiel der Major League Soccer (MLS) bei Chivas USA zum Aufgebot des Clubs gehören. Für die New Yorker ist auch der französische Altstar Thierry Henry aktiv.

