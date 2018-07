Deutschland zurückhaltend gegenüber möglichem Euro-Sondergipfel

Berlin (dpa) - Ungeachtet der sich zuspitzenden Lage an den Finanzmärkten steht die Bundesregierung einem Sondergipfel zur Schuldenkrise weiter zurückhalten gegenüber. Der Sprecher des Finanzministeriums, Martin Kotthaus, sagte am Mittwoch, die Euro-Finanzminister hätten am Vortag die nötigen Maßnahmen für ein neues Griechenlandpaket auf den Weg gebracht. Allerdings sei es aus «psychologischen Gründen» manchmal nötig, dies nochmals durch einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs bestätigen zu lassen. Angesichts der drohenden Ausbreitung der Schuldenkrise auf große Länder wie Italien oder Spanien und der sich immer weiter zuspitzenden Lage auf den Finanzmärkten ist laut Diplomaten in Brüssel für diesen Freitag (15.7.) ein Krisentreffen geplant.

Schlag für Irland: Ratingagentur Moody's spricht von «Ramsch»

London/Dublin (dpa) - Nach Griechenland und Portugal hat die mächtige Ratingagentur Moody's auch Irland auf «Ramschniveau» herabgestuft. Damit zweifelt Moody's die Kreditwürdigkeit des Landes an - und warnt Investoren vor den Gefahren eines Investments. Für das hoch verschuldete Irland dürfte es nun noch schwieriger und teurer werden, an frisches Geld zu gelangen. Die Bewertung Irlands sei um eine Note von Baa3 auf Ba1 gesenkt worden, teilte Moody's am Dienstagabend mit. Der Ausblick bleibe «negativ», hieß es weiter. Das bedeutet, dass weitere Abstufungen drohen. Denn Moody's fürchtet, dass Irland seine Schuldenprobleme nicht aus eigener Kraft in den Griff bekommt.

Zinsen für Italien und Spanien sinken - Schlechtere Lage für Irland

Frankfurt/Main (dpa) - Die Lage an den Anleihemärkten Italiens und Spaniens hat sich am Mittwoch deutlich entspannt. In beiden Euro-Ländern gaben die Risikoaufschläge für Staatsanleihen spürbar nach. Demgegenüber verschlechterte sich die Situation an den Märkten für irische und portugiesische Staatspapiere. In Irland stieg der Risikoaufschlag für zehnjährige Titel auf ein neues Rekordhoch. Händler sprachen von einer erhöhten Unsicherheit, nachdem die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit Irlands auf «Ramsch-Niveau» gesenkt hatte. Die Höhe der Renditen für Staatsanleihen zeigt die Gefahrenzulage an, die die Märkte für das jeweilige Land verlangen. Hohe Renditen sind ein Zeichen für großes Misstrauen.

News Corp. zieht Gebot für BSkyB zurück